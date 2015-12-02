

Başkent Ankara'da yılın ilk karının yağacağını bildirdi. Çarşamba günü yağmur şeklinde başlayıp soğuk havanın etkisiyle Başkent'te karla karışık yağmur ya da kar görüleceğini söyledi. İç Anadolu Bölgesi'nde havanın kuru soğuğa ardından da yağışa döneceğini söyledi. Sürmeli, Bolu çevrelerinde etkili bir kar yağışının beklendiğini kaydetti.



İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Marmara Bölgesi'nde de sıcaklarda 10 derece düşüş yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Sürmeli İstanbul için de özellikle yüksek kesimlerde 10 Aralık'tan sonra kar yağışı görülebileceğini bildirildi.



METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Batı Karadeniz Bölgesi'nde fırtına ve yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda etkili olmasının beklendiği belirtilerek "Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan esecek olan rüzgarın, kuvvetini artırarak, bugün akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtına'nın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.



BATI KARADENİZ İÇİN 'YOĞUN KAR' UYARISI



Meteoroloji'nin açıklamasında ayrıca çarşamba günü Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüşmesinin tahmin edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların; Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur (21-50mm) , Kastamonu, Bolu ve Karabük ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin 500 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, buzlanma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİSİN ARTIRDI



Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkinde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı. Karayolu üzerinde çok sayıda da trafik kazası meydana geldi.



Van'da da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. 96 mahallede 151 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle trafiğin aksadığı bölgelerde karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elektrik hatlarında oluşan hasar nedeniyle bazı köylere elektrik verilemiyor.