O İLDE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YÜZDE 500 ZAMLANDI
Batman'da, sigorta şirketleri bu yıl zorunlu trafik sigorta ücretlerine yüzde 500 dolayında zam yaptı.
Geçen sene 700 TL zorunlu trafik sigortası ödeyen taksici esnafı, bu yıl kendilerine 5.000 TL'lik poliçe gönderilince şok oldu.
UYGULAMAYI HAKSIZ BULDULAR
Taksiciler, bunun haksızlık olduğunu belirterek "Eğer bu zulüm yöneticilerin dikkatini çekmezse, ciddi eylemler yapacağız" uyarısında bulundular.
Araç sahipleri de, Türkiye'de en pahalı trafik sigortalarının Batman'da uygulandığını belirterek "Aynı model ve aynı standartlardaki araçlar başka illerde 700-800 TL civarında trafik sigortası kapsamında iken, bu rakam Batman'da 4000-5000 TL arasında gidip geliyor. Bu apaçık haksızlıktır ve bariz bir zulümdür" dediler.
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