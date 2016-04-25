

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk depremin dün, saat 22.04'te, merkez üssü Dursunbey'in Mahmutca Mahallesi olan 5.3 kilometre derinlikteki kaydedildiğini ve Richter ölçeğine göre, 2.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.







Saat 22.19'da merkez üssü Dursunbey'in Sarısipahiler Mahallesi'nde 5,4 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.







Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, bu gün saat 01.54'te merkez üssü Balıkesir olan, 5.6 kilometre derinlikte, 3.3, büyüklüğünde, saat 03.56'da ise, 5.1 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece art arda oluşan depremler vatandaşı korkuttu.



