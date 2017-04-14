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o ilde pazar günü ulaşım ücretsiz!

O İLDE PAZAR GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ!

Mardin Valiliği: Vatandaşlarımızın, hiç kimsenin ya da herhangi bir oluşumun baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:04
Puan Ver : O İlde Pazar Günü Ulaşım Ücretsiz!(6/10)4


Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları, halkın anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oylarını rahat kullanabilmesi için 16 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.



Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 Nisan Pazar günü halk oylamasına sunulacağını, bu kapsamda Mardin'de bin 557 sandıkta 454 bin 263 seçmenin 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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