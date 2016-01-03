O İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ ! 04 OCAK 2016
Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Ocak Pazartesi günü okulların il genelinde bir günlüğüne tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu persenolinin de aynı gün izinli sayılacağını duyurdu.
Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Ocak Pazartesi günü okulların il genelinde bir günlüğüne tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu persenolinin de aynı gün izinli sayılacağını duyurdu.
Şırnak Valiliği tarafından yazılı olarak akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pazartesi (yarın) günü okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtilerek, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Şırnak merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 04.01.2016 tarihinde (Pazartesi günü) eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.A
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