

8 Kasım Pazar günü saatlerin ileri alınacak olması sebebiyle mesai saatleride düzenlenecek. İlk adım Manisa Valiliğinden geldi. Valilik yazılı açıklama yaptı. İlk adım Manisa Valiliğinden geldi. Valilik yazılı açıklama yaptı.







İŞTE O AÇIKLAMA







Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Ekim 2015 tarih ve 29492 sayılı Resmi gazete' de yayımlanan 2015/8111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 Kasım 2015 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren saatler 1 saat geri alınacaktır.







YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ







İlimizde uygulanan mesai saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 9 Kasım 2015 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Sabah 08.00-12.00, öğle 13.00-17.00 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Kurum ve Kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen mesai saatlerinin uyulmasına dair esaslar, Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklıdır. Ayrıca engelli personeli bulunan kamu kurum ve kuruluşları personelin engel durumuna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesinin 2. fıkrasına göre işlem yapacaktır." ifadelerine yer verildi.