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o ilde dev operasyon!

O İLDE DEV OPERASYON!

Hakkari il merkezi ve ilçelerindeki 25 bölge ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:17
Puan Ver : O İlde Dev Operasyon!(8/10)10


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge, 29 Mayıs 2017 günü saat 00.00.01'den 12 Haziran 2017 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah








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