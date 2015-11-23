Nusaybin İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Kasım 2015´te yapılması planlanan TEOG Sınavı ilçemizde iptal edilmiş olup 8. sınıf öğrencilerimizin...



Nusaybin İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Kasım 2015´te yapılması planlanan TEOG Sınavı ilçemizde iptal edilmiş olup 8. sınıf öğrencilerimizin tümü mazeret belirtmeksizin 12-13 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan telafi sınavına katılacaklardır" denildi.