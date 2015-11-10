

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülyalı ilçesinde deniz üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın ilçenin kaderini değiştirdiğini söyledi. İlçede arazi fiyatlarının yüzde 400 arttığını belirten Yılmaz, "Yatırımcılar sıraya girdi ancak bu kez de ilçe sakinleri, arazilerinin daha değerleneceği umuduyla satışa yanaşmıyor" dedi.







Yılmaz, 8 bin nüfuslu ilçede arsa fiyatlarının günden güne arttığını vurgulayarak, "İki ilin 50 yıllık hayali olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın temeli 2011 yılında atılmıştı. 22 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla resmi açılışı yapıldı. Şu ana kadar bu havalimanından 135 bin yolcu yararlandı. Sekiz bin nüfuslu Gülyalı ilçemizde yer alan Avrupa'nın denize dolgu ilk havalimanı arazi fiyatlarının da yüzde 400 artmasına neden oldu. Daha önce metrekaresi 100 liradan alıcı bulan arsalar, Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 400-800 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.







Birçok yatırımcının ilçeden arazi almak için sıraya girdiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:







"Ordu-Giresun Havalimanı, dünyanın denize dolgu üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanı olması nedeniyle ülkemizin de prestij projeleri arasında yer alıyor. Denize 36 milyon taş dökülerek inşa edilen havalimanının pist uzunluğu 3 kilometre. Burası denizin üzerinde kurulan devasa bir yatırım. Henüz 6 aylık bir havalimanı olmasına rağmen 8 bin nüfuslu ilçeninde kaderi değişti. İlçede arazi fiyatları yüzde 400 oranında artış gösterdi. Birçok yatırımcı, hem Gülyalı belediyemize hem de büyükşehir belediyesine ilçeden arazi almak için başvuruda bulundu, ancak vatandaşlarımız arazilerini satmaya yanaşmıyor. Bu yüzden yatırımcılara yer göstermekte zorlanıyoruz."