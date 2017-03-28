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o ikilinin karşılaştırması bmw m4 gts, porsche gt3 rs

O İKİLİNİN KARŞILAŞTIRMASI BMW M4 GTS, PORSCHE GT3 RS

500 HP'nin buluşması: BMW M4 GTS ve Porsche 911 GT3 RS sadece güçleriyle değil, devasa kanatları ve sürüş keyifleriyle de ortak noktalara sahip. Peki, farklar nerede?

Tarih : 28 Mart 2017, 17:25
Puan Ver : O İkilinin Karşılaştırması Bmw M4 Gts, Porsche Gt3 Rs(8/10)5


Siyah asfalt, kırmızı-beyaz boyalı virajlar, turkuvaz renkli halı, yeşil çimler, gri çakıllar ve renkli bir ikili. Normalde sadece safkan yarış otomobillerinin tampon tampona kapıştığı, ideal çizginin yanında bezelye büyüklüğünde kopmuş lastik parçalarının olduğu, trafiğe kapalı bu alanda her iki yılda bir araç muayenesinden geçmesi gereken, yani trafiğe çıkma izni olan, ama trafiğe ait olmayan iki spor otomobili karşılaştırıyoruz: Yeşil ışık, BMW M4 GTS ve Porsche 911 GT3 RS için yanıyor..



MÜKEMMELLİK VE MİNİMALİZM İLE DETAYLARA VERİLEN ÖNEM



Merak edilen sorunun yanıtını verelim: Her ikisi de 500 HP gücünde. Ancak güç her şey değildir. Sonuçta düzlüklerde gazlamak güçlü otomobillerin neredeyse hepsinin başarabildiği bir şey. GTS ve GT3 RS'te fark yanal dinamiklerde ve viraj sürüşü sanatında ortaya çıkıyor. Porsche bunun için 911'de arka kanat, ön spoyler ve tekerlek yuvalarındaki solungaçları kapsayan büyük aerodinamik pakete yer veriyor. Bunun dışında Porsche onaylı (N1) yarı slick Michelin lastikler, adaptif amortisörler ve yönlendirilebilir dört tekerlek, otomobilin limitlerinin çok ama çok yükseklere çekilmesine yardımcı oluyor. BMW'nin Porsche'ye yanıtı biraz daha küçük ancak üç farklı ayar imkanı sunan bir arka kanat ve ayarlanabilir ön tampon altı hava yönlendiricisi oluyor. M4 GTS de tıpkı 911 gibi standart modellerden farklı olarak Michelin Pilot Sport Cup 2 yarı slick lastiklerle donatılmış. BMW'nin lastikleri de doğal olarak markaya özel bir spesifikasyona sahip. M4 GTS'in yola en ideal biçimde basması için KW tarafından üretilen ve üç farklı (yükseklik, sertlik ve sönümleme) ayarının yapılabildiği süspansiyon sistemi, önde 17 mm artırılmış iz açıklığı, daha kalın viraj denge çubukları ve bilye eklemli amortisör kulesi gibi ek önlemler alınmış. Ön tekerleklerde - 1° 45' ve arkada da - 2° kamber açısı verilmesi düşük profilli lastiklerin verdiği desteği iyileştiriyor.



 



kaynak:sabah








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