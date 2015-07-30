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o iki hain sabotajı da pkk üstlendi

O İKİ HAİN SABOTAJI DA PKK ÜSTLENDİ

Terör örgütü son dönemde çeşitli karakollara yönelik saldırıların yanı sıra iki sabotajı da üstlendi.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 13:55
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Terör örgütü son dönemde çeşitli karakollara yönelik saldırıların yanı sıra iki sabotajı da üstlendi. PKK'nın yaptığı açıklamada 27 Temmuz'da Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde bulunan İran-Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattına sabotaj düzenlendiği belirtildi. Terör örgütü 29 Temmuz'da Şırnak Silopi'den geçen Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na düzenlenen sabotajı da üstlendi.








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