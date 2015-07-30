O İKİ HAİN SABOTAJI DA PKK ÜSTLENDİ
Terör örgütü son dönemde çeşitli karakollara yönelik saldırıların yanı sıra iki sabotajı da üstlendi.
Terör örgütü son dönemde çeşitli karakollara yönelik saldırıların yanı sıra iki sabotajı da üstlendi. PKK'nın yaptığı açıklamada 27 Temmuz'da Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde bulunan İran-Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattına sabotaj düzenlendiği belirtildi. Terör örgütü 29 Temmuz'da Şırnak Silopi'den geçen Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na düzenlenen sabotajı da üstlendi.
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