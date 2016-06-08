

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomi hakkında ise "Kriz havası yok. Ama dünya düşük büyüme tuzağında" dedi.







Küresel ekonomi konusunda ise NTV'de soruları yanıtlayan Şimşek "Kriz havası yok. Ama dünya düşük büyüme tuzağında. Küresel kriz aslında sorunları daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Uzun vadeli bakınca dünya nüfusu yaklaşıyor. 2007 sonrası küresel borç artmış. Küresel borç çok yüksek ve dünyada verimlilik düşüyor. Para politikası tek başına sorunu çözmüyor. Dünyaya baktığımızda bazı yerlerde aşırı sağ bazı yerlerde aşırı sol yükseliyor. Reformlar konuşuluyor ama yapılamıyor. OECD bunları takip ediyor. Yapısal reformlar şart ancak siyasi irade gerekiyor." dedi.







'TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞABİLİR'







Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ekonomisi için ise Türkiye'nin pozitif ayrışabileceğini belirterek "Türkiye geçen yıl olduğu gibi pozitif ayrışabilir. Türkiye'de dünyadan farklı olarak borçluluk oranları düşük. Cari açığa neşter vurma çabalarımızı hızlandıracağız. Hükümetin önünde 3,5 yıllık bir süre var. Türkiye bir taraftan AB ile entegrasyonunu güçlendirip, bir taraftan reformlarla küresel ekonomiden pozitif ayrışabilir. Az konuşup çok iş yapmanın dönemi." dedi.