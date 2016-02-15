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o iddia gerçek çıktı !

O İDDİA GERÇEK ÇIKTI !

TBMM'de ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü dönemde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in SGK'nın halkın kişisel verilerini 65 milyon TL'ye özel bir firmaya sattığı iddiası mahkeme kararıyla tescillendi.

Tarih : 15 Şubat 2016, 08:59
Puan Ver : O İddia Gerçek Çıktı !(7/10)7


CHP'li Özel, SGK'nın hastaların mahrem bilgilerini sattığına ilişkin bir değerlendirmenin ardından söz alarak, “SGK bu bilgileri eski (ANAP) milletvekili Burhan İsen'in Datamed adlı firmasına sattı. İlaç Takip Sistemi'ne bir doktor ajan olarak sokuldu ve sistemdeki bilgiler çalındı. Dataları alan firma ilaç vurgununa yöneldi” ifadelerini kullandı.  Bu sözler üzerine İsen, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Özel'in kendisini karaladığını savundu ve 50 bin TL manevi tazminat talep etti.





Tutanaklarla savundu

Özel, sözlerinin İsen'in kişiliğine değil, kamu kurumlarınca yapılan işlemlerin usule ve hukuka aykırılığını belirtmeye dönük olduğunu, İsen'i değil SGK nezdinde yaşanan usulsüzlüğü dile getirdiğini kaydetti. Özel, mahkemeye sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ve dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in ifadelerini, Sağlık Komisyonu tutanağını, bazı soru önergelerinin yanıtlarını ve İDM firmasından Türkiye'deki tüm eczacıların cep telefonlarına gönderilen SMS örneğini sundu. İsen'in itirazı üzerine Özel, mahkemeye SGK Sayıştay Denetim Raporu'nu da sundu. Raporda, “Genel Sağlık Sigortası (GSS) verilerinin yasal dayanağı olmadan, ücret karşılığı üçüncü kişilerle paylaşıldığı, firmanın İsen'e ait Datamed olduğu” belirtildi.

Mahkeme, davanın reddi yönünde karar verdi.








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