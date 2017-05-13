

Türk Eczacıları Birliğince (TEB) pilot olarak başlatılan, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği sonrasında ülke genelinde yaygınlaştırılacak "Smart Eczane" projesiyle, astım, KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanlara gelişmiş danışmanlık hizmeti verilecek, hastaların ilaç takipleri gerçekleştirilecek.







TEB Genel Sekreteri Arman Üney, gelişmiş danışmanlık hizmeti verilen "Smart Eczane" projesinin 2014'ün sonunda Samsun, Batman, Edirne, Hatay, Antalya, Konya, Eskişehir ve Manisa olmak üzere 8 ilde, 24 eğitici eczacı ve 254 gönüllü eczacıyla pilot olarak başlatıldığını belirtti.



PROJEYE KOAH VE ASTIM İLE BAŞLANDI



Eczacının, ilaçların yan etkileri, kullanım şekli, ilaç etkileşimleri gibi konularda uzman olduğunu ifade eden Üney, projeyle eczacının asli görevi olan danışmanlığının ön plana çıkarılmak istendiğini vurguladı. Üney, "Özellikle kronik hastalıklarla ilgili tedavi kapsamında kullanılan ilaçların tüm ayrıntılarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriliyor. Projeye, öncelikle Türkiye'de önemli sayıda hasta bulunan KOAH ve astımla başladık" dedi.







kaynak:habertürk