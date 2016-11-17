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o hainler 'paketlenecek'

O HAİNLER 'PAKETLENECEK'

Örgütün ilçe, il ve bölge sorumluları başta olmak üzere yönetici pozisyonundaki teröristlere nokta paket operasyon yapılacak. Bunların da temizlenmesi ile birlikte örgüt nefes alamaz hale gelecek

Tarih : 17 Kasım 2016, 09:21
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Bakanlar Kurulu ve devletin zirvesini bir araya getiren güvenlik toplantılarında terörle mücadelede gelinen son durum masaya yatırıldı ve alınacak ek güvenlik önlemleri üzerinde duruldu. Bu toplantılarda terörle mücadele konusunda alınan kararlar ve tespitler şöyle:



15 Temmuz DÖNÜM NOKTASI



 Terörle mücadele konusunda çok önemli mesafeler alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası PKK ile işbirliği yapan FETÖ'cü askerlerin TSK'dan ihraç edilmesi ile birlikte bölgede büyük bir temizlik yapılabildi. Önce şehirler temizlendi. Arkasından da kırsalda aynı şey başladı. PKK'nın lojistik, geçiş, barınak gibi amaçlarla kullandığı 12 noktaya yönelik kapsamlı operasyonlar yapıldı. Özellikle son aylardaki bu operasyonlar sonrası kanlı terör örgütü PKK, kırsalda ve şehirlerde eylem yapamaz hale geldi. Kayyum atamaları nedeniyle vatandaşı sokağa dökmek istedi, bunu da başaramadı. Şehirler ve kırsalda eylem yapamayan örgüt bu nedenle Derik Kaymakamına yönelik saldırı gibi nokta bombalı saldırıları yöneldi.



HEDEF YÖNETİCİLER



 Bundan sonraki hedef ise örgütün tamamen çökertilmesi ve silahlarını bırakması olacak. Bunu sağlamak için ise PKK il, ilçe, bölge yöneticileri başta olmak üzere yönetim kademesinde bulunan isimler için nokta paket operasyonlar yapılacak. Yönetim kadrosu temizlenerek örgüt nefes alamaz hale gelecek. Örgüte silah bırakmaktan başka çaresi kalmayacak.



 



kaynak:milliyet








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