

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2002 yılında kurulan ve kurulduğu günden itibaren, FETÖ'nün en önemli finans kaynağı olan Kimse Yok mu Derneği'ne İstanbul Mali polisi ikinci dağla operasyonu yaptı. Operasyonda ele geçirilen "ağırlama" listesi derneğin yardımdan çok Gülen için önemli kişileri gezmeye harcamışlar. Kimse Yok mu Derneği'nin, Türkiye'den yetim ve garibanlara yardım vaadiyle topladığı paralar muhtaç sahipleri yerine örgütün tüm dünyaya yayılabilmesi için kurulan 57 derneğe aktarılmış.







KANADALILARA ÖZEL ÖNLEM







Akşam'dan Emre Öztürk'ün haberine göre, MASAK tarafından yapılan incelemede derneğin yıllık 2 milyar dolarlık bir para trafiğini yönettiğini ortaya çıktı. Kimse Yok mu Derneği, kurban paraları başta olmak üzere toplanan paralarla bolca gezi düzenlemiş. Gezilere ABD kongre üyeleri, yardımcıları, ABD donanmasında ve ordusunda görevli askerler, diplomatlar, Kanadalı hakimler, özel kalemleri, CIA çalışanları davet edilmiş. Yine başta Hollanda olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda diplomat da bu yardım paralarıyla Türkiye'ye getirilip krallar gibi ağırlanmış.











kaynak:sabah