

WhatsApp ve Telegram arasındaki çekişmeye Facebook da katıldı!



Mobil mesajlaşma uygulamalarının arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. WhatsApp'ın Telegram linklerini engellemesinden sonra şimdi ise Facebook olaya dahil oldu. Detayları haberimizde.



Ülkemizde çok bilinmese de Telegram, dünya çağında yaklaşık 60 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Bu rakam ile çoğu platformdan daha büyük olan Telegram, ufak bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. Servis, WhatsApp, Messenger, Skype gibi seçeneklerin yedeği olarak iş görüyor. Bu durum WhatsApp'ın dikkatini çekmiş olmalı. Çünkü geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir bilgiye göre, WhatsApp içerisinden Telegram linkleri gönderemiyoruz. Bu gelişmeye ilişkin olarak WhatsApp tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Android işletim sistemli cihazlarda bu sorun halen ortadan kalkmış değil. iOS tarafında ise böyle bir engelleme yok.



Olayın ikinci aşamasından ise şimdi bahsedeceğiz. Telegram, resmi internet sitesinden Facebook sayfasını kaldırdı. Ancak bunu kendi isteği ile yapmadı. Telegram'ın internet sayfasında konuya ilişkin şöyle bir cümle var: “Facebook bizim sayfamızı herhangi bir gerekçe göstermeden kapattı. Açıkçası çok umursamıyoruz zaten pek fazla kullanmıyorduk. Eğer Facebook üzerinden birileri size Telegram olarak ulaşmaya çalışırsa, dikkate almayın.”



Servis Twitter üzerinden aktif olarak destek vereceğini de belirtmiş ve ilgili hesapların kullanıcı adlarını paylaşmış. WhatsApp'ın Facebook altındaki bir şirket olduğunu düşünürsek bu iki gelişmenin birbiri ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak henüz net bir resmi açıklama yapılmış değil.



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