O BUNU HEP YAPIYOR! EBRU, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA REZİL OLDU
Bir spor markasının yüzü olan Ebru Şallı, sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı. Şallı, photshop ile boyunu uzatınca rezil oldu.
41 yaşındaki eski manken Ebru Şallı, spora borçlu olduğu güzel fiziğini yine de beğenmeyip fotoğraflarda photoshop yaptı. Photoshop'u abartan Ebru, rezil olmaktan kurtulamadı.
"KENDİNİ REZİL EDİYORSUN"
Ebru Şallı'nın photoshop yaptığını gören takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Pek çok takipçisi Ebru'ya "Zaten uzun ve zayıfsın. Ne gerek var kendini rezil ediyorsun." diyerek yorumda bulundu.
İşte Ebru Şallı'nın o fotoğrafı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar