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O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu
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O bunu hep yapıyor! Ebru, paylaştığı fotoğrafla rezil oldu

O BUNU HEP YAPIYOR! EBRU, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA REZİL OLDU

Bir spor markasının yüzü olan Ebru Şallı, sosyal medyadan fotoğraflar paylaştı. Şallı, photshop ile boyunu uzatınca rezil oldu.

Tarih : 18 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : O Bunu Hep Yapıyor! Ebru, Paylaştığı Fotoğrafla Rezil Oldu(6/10)2

41 yaşındaki eski manken Ebru Şallı, spora borçlu olduğu güzel fiziğini yine de beğenmeyip fotoğraflarda photoshop yaptı. Photoshop'u abartan Ebru, rezil olmaktan kurtulamadı.

"KENDİNİ REZİL EDİYORSUN"

Ebru Şallı'nın photoshop yaptığını gören takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Pek çok takipçisi Ebru'ya "Zaten uzun ve zayıfsın. Ne gerek var kendini rezil ediyorsun." diyerek yorumda bulundu.

İşte Ebru Şallı'nın o fotoğrafı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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