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o bilete 150 tl isabet etti!

O BİLETE 150 TL İSABET ETTİ!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi PTT Merkez Müdürlüğü'ne gelen ve herkesi şaşırtan o bilete 150 lira isabet etti. 7 rakamı da 1 olan bilet bir personel tarafından hatıra olarak satın alınmıştı.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:58
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi PTT Merkez Müdürlüğü'ne gelen ve herkesi şaşırtan o bilete 150 lira isabet etti. 7 rakamı da 1 olan bilet bir personel tarafından hatıra olarak satın alınmıştı.



'ÇERÇEVE YAPILIP SERGİLENECEK'



PTT Malkara Merkez Müdür Vekili Nedim Suna, “Ne tesadüf ki; Yılbaşı biletindeki 7 hanenin tümünde 1 rakamı var ve çeyrek bilete denk gelmiş. Satılmak üzere şubemize getirilen bu bileti, personelimiz olarak hatıra amaçlı satın aldık. Bu biletten küçük de olsa ikramiye çıksa bile almayacağız. Bilet çerçeve yapılıp PTT panosunda sergilenecektir. Bu Hadise bizim için bir anı olacaktır” demişti.








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