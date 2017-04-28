O BANKANIN ADI DEĞİŞİYOR
Türkiye Finans'ın adı ‘Selis Katılım Bankası' olarak değiştiriliyor. Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank'ın yüzde 67,03 ile çoğunluk hisselerine sahip olduğu banka, önümüzdeki günlerde yeni ismi ve logosuyla tanıtıma çıkacak.
Son dönemlerde ciddi bir yapılanma içerisinde olan Türkiye Finans Katılım Bankası'nın isminin de değişeceği öğrenildi. Çoğunluk hisselerinin Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank'ta (NCB) olduğu Türkiye Finans'ın başlarda Türkiye Finans-NCB Türkiye Finans gibi bir değişime gitmesi beklentisi vardı, ancak şimdi tamamen farklı bir isim üzerinde duruluyor. Yenişafak'ın haberine göre bankanın yeni adı Arapça'da düzgün, uyumlu ve akıcı anlamına gelen ‘Selis Katılım' olacak. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını geçtiğimiz yılın sonunda revize eden Türkiye Finans, önümüzdeki günlerde ‘Selis Katılım' markası ve logosuyla tanıtıma çıkacak.
kaynak:habertürk
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