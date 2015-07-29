ÜNLÜ devlet adamı Napolyon Bonapart'ın ordusunda görevli olan ve Litvanya'da bir toplu mezarda bulunan 3 bin Fransız askerinin neden öldükleri sonunda ortaya çıktı.



ABD'deki Central Florida Üniversitesi'nden arkeologlar, cesetler üzerinde yaptıkları araştırmada, bu askerlerin büyük ölçüde açlıktan öldüğünü bildirdi. Napolyon, 500 bin kişilik ordusuyla Haziran 1812'de Rus İmparatorluğu'nu ele geçirmek için harekâta başlamıştı. 6 ay içinde harekât başarısızlıkla sonuçlandı ve Fransız ordusu geri çekildi. Askerler Litvanya'ya çekilirken geriye sadece 40 bin asker kalmıştı. Bu askerler de genellikle hipotermi, açlık ve tifüsten ölmüştü.