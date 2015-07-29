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o askerler açlıktan ölmüş

O ASKERLER AÇLIKTAN ÖLMÜŞ

ÜNLÜ devlet adamı Napolyon Bonapart'ın ordusunda görevli olan ve Litvanya'da bir toplu mezarda bulunan 3 bin Fransız askerinin neden öldükleri sonunda ortaya çıktı.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:32
Puan Ver : O Askerler Açlıktan Ölmüş(10/10)11


ABD'deki Central Florida Üniversitesi'nden arkeologlar, cesetler üzerinde yaptıkları araştırmada, bu askerlerin büyük ölçüde açlıktan öldüğünü bildirdi. Napolyon, 500 bin kişilik ordusuyla Haziran 1812'de Rus İmparatorluğu'nu ele geçirmek için harekâta başlamıştı. 6 ay içinde harekât başarısızlıkla sonuçlandı ve Fransız ordusu geri çekildi. Askerler Litvanya'ya çekilirken geriye sadece 40 bin asker kalmıştı. Bu askerler de genellikle hipotermi, açlık ve tifüsten ölmüştü.








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