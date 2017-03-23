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'o aşk başlamadan bitti'

'O AŞK BAŞLAMADAN BİTTİ'

'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül ile Adem Kılıççı arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürüyor.

Tarih : 23 Mart 2017, 11:37
Puan Ver : 'o Aşk Başlamadan Bitti'(6/10)3


'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül ile Adem Kılıççı arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürüyor. İkili, tartışmanın yanı sıra 'Beni seviyor musun?' sorusu ve 'Gözlerimden belli değil mi?' cevabı ile günlerdir gündemden inmiyor.



 



kaynak:milliyet








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