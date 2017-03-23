'O AŞK BAŞLAMADAN BİTTİ'
'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül ile Adem Kılıççı arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürüyor.
'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül ile Adem Kılıççı arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürüyor. İkili, tartışmanın yanı sıra 'Beni seviyor musun?' sorusu ve 'Gözlerimden belli değil mi?' cevabı ile günlerdir gündemden inmiyor.
kaynak:milliyet
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