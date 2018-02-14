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O anlar kamerada! Nişanlısını sokak ortasında evire çevire dövdü

O ANLAR KAMERADA! NİŞANLISINI SOKAK ORTASINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Adana'da 30 yaşlarında bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı. Dayakçı genç müdahale eden vatandaşlara "nişanlıyız, önemli bir konu değil" diye çıkıştı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : O Anlar Kamerada! Nişanlısını Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü(10/10)6

Adana'da 30 yaşlarında bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

GENÇ KIZIN BOĞAZINI SIKTI, TARTAKLADI

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki, genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp, tartakladı.

Sinirlerine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı.

GENÇ KIZIN AĞZINI KAPATTI

Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.

NİŞANLIYIZ DEDİ, ÖNEMLİ BİR KONU OLARAK GÖRMEDİ

Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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