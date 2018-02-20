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O ANLAR KAMERADA! MEHMETÇİK VE ÖSO KÖYLERİ BÖYLE KURTARDI


O anlar kamerada! Mehmetçik ve ÖSO köyleri böyle kurtardı
Tarih : 20 Şubat 2018, 12:00
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. Operasyon saniye saniye görüntülere yansıdı.

2 KÖY DAHA ALINDI

Bu köylerin ardından TSK ve ÖSO Sorani ve Heyyani köyleri de terörden tamamen temizlendi.

1715 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 32'nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi.

TSK'nın sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 32'nci güne girildi. Türk savaş uçakları, teröristlere ait belirlenen hedefleri bombalarken, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle, harekat devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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