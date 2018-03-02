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O anlar kamerada! Küçük çocuğun ölümle dansı yürekleri ağza getirdi

O ANLAR KAMERADA! KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMLE DANSI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Brezilya'da ailesinin dalgınlığından faydalanarak 9. kattaki evlerinin penceresine çıkan küçük çocuk, ölümden son anda kurtuldu. O anlar, karşı binadan bir kişi tarafından kaydedildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi(9/10)5

Brezilya'nın Goiania şehrinde çekilen görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren cinstendi. Bir apartmanın 9. kat camından dışarı çıkıp pervazda yürüyen çocuk, aşağı düşmekten kıl payı kurtuldu.

ANNE SON ANDA YAKALADI

3 ile 4 yaşları arasında olduğu tahmin edilen çocuğun o anları, karşı binadaki ofiste çalışan bir adan tarafından kaydedildi. Görgü tanıkları, annenin çocuğu kapıp içeriye soktuğunu ve olayın büyük bir trajediye sebep olmadan sona erdiğini söyledi.

"O SAHNE GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMEYECEK"

Yaklaşık 30 metre yükseklikte 10 dakika boyunca yürüyen çocuğun görüntüsünü çeken adam, "O sahne gözümün önünden gitmeyecek" dedi. Adam ofisten bir başka çalışanı apartmana, aileyi uyarmak için gönderdiğini anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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