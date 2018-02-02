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O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı
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O ANLAR KAMERADA! KIZLARI TACİZ EDİLEN BABA, MAHKEMEDE SAPIK DOKTORA SALDIRDI


O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı
Tarih : 02 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı(10/10)6

ABD Milli Jimnastik Takımı'ndaki sporcuları taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'ın davasında, üç kızının tecavüze uğradığı iddia edilen baba olay çıkardı.

YALNIZ GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Baba Randall Margraves, kızları mahkemede ifade verdikten sonra mahkeme başkanı Janice Cunningham'dan tacizci doktor ile beş dakika odada yalnız kalmayı talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul etmeyince baba koşarak sanık sandalyesinde bulunan doktora saldırdı.

AVUKATI KORUDU

Doktoru, babanın yumruklarından avukatı korudu. Mahkemede bulunan polisler babayı yere yatırıp kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler.

Mahkemede, tacize uğrayan diğer kızlar savunmalarını yaparken anne ve babaları yüzlerini kapatırken Margraves'in sürekli doktora sinirli bir biçimde bakması dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com/Dış Haberler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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