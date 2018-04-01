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O anlar kamerada! 5. kattaki işçiler ölümle dans etti!

O ANLAR KAMERADA! 5. KATTAKİ İŞÇİLER ÖLÜMLE DANS ETTİ!

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısındaki işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışırken görüntülendi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 10:50
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Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

5 KATLI BİNADA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞTILAR

Sultangazi Gazi Mahallesi 1347. Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, ölüme adeta davetiye çıkarttı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çevredeki binalarda yaşayanların da tedirgin olduğu olayda, işçilerin hayatlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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