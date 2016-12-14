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nvıdıa sürücüsüz araçlarını test ediyor!

NVIDIA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARINI TEST EDİYOR!

Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya Eyaletinde, pek çok NVIDIA logolu otomobil görmeniz olası. Teknoloji devi, otomobil pazarında, ortaklarının da yardımıyla zirveye oynamayı hedefliyor.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:53
Puan Ver : Nvıdıa Sürücüsüz Araçlarını Test Ediyor!(5/10)4


Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya Eyaletinde, pek çok NVIDIA logolu otomobil görmeniz olası. Teknoloji devi, otomobil pazarında, ortaklarının da yardımıyla zirveye oynamayı hedefliyor.



Kaliforniya Eyaletinde yaşayan kişiler, bu günlerde, yollarda sıklıkla NVIDIA logolu otomobillere rastlayabilir. Zira dünyanın en büyük ekran kartı üretici, otonom araç pazarında da büyük adımlar atıyor. Elbette, oyun dünyasının biricik NVIDIA'sı, kendi başına otomobil üretebilecek özelliklere haiz değil.



Şirket; bu nedenle otonom araçları ortakları ile birlikte üretip, test etmek zorunda. Eylül ayında döndüğümüzde, firma, Baidu isimli Asyalı şirketle çalışarak kayda değer projelere imza atmıştı.



Yonga Üreticisi, En Büyük Otomobil Markaları ile Birlikte!



Yonga üreticisinin iki ortağı Wheego ve Valeo dünya pazarında yeterince paya sahip olmayabilir ama firmanın, ilk adımlarını atmakta yardımcı olacak nitelikte. Elbette NVIDIA, kendi kalibresine uygun markalarla işbirliği yapacak. Bu markalar arasında daimi ortak Google'ın yanı sıra Honda, Ford, Mercedes ve BMW bulunuyor.



Üreticinin ilk platformunun adı BB8. Eminiz ki pek çok kişiye tanıdık gelmiştir zira BB8, Star Wars Force Awakens'ta karşımıza çıkan şirin ve bir o kadar zeki Droid'in ismi…



Teknoloji devinin otonom araçlarının, 2019 yılında yollarda olması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesi fazlasıyla olası zira NVIDIA, sadece 2015 döneminde bile 5 milyar dolar gelir ve  665 milyon dolar net kar elde etti. Mali tablolar değerlendirildiğinde, Amerikalı firma inanılmaz projelere kolayca imza atabilir.



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Etiketler: Nvıdıa  Sürücüsüz  Araçlarını  Test  Ediyor    haber

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