

Nvidia, iki yıl önce “Shield” adını verdiği yeni nesil ürün ailesini duyurdu. Bugün üç üründen oluşan Nvidia Shield ailesi oyunculara yönelik yeni nesil çözümler sunuyor. Nvidia Shield Portable, Tablet K1 ve Android TV'den oluşan bu ailenin üyelerini tek tek inceleyelim.



Genel olarak Nvidia Shield, popüler ekran kartı üreticinin yeni nesil mobil multimedya ve eğlence platformu olarak tanıtılıyor. Shield ailesi üç üründen oluşsa da aksesuarlar ile birlikte kullanıcılara çok daha fazlasını vaad ediyor. Shield ürün gamı gücünü Android işletim sisteminden alıyor ancak Nvidia ekosistemi ile de bağını koparmıyor. Tüm Shield ürünleri Nvidia Share, Nvidia GeForce Now, Nvidia GameStream, Nvidia ShadowPlay servisleri ile entegre çalışabiliyor. Bunun yanı sıra aksesuarlar ile özelleştirilebiliyor ve paket şeklinde satın alınabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabiliyor.



Nvidia Shield Portable



Görüntüsü ile yeni nesil bir oyun el konsolunu andıran Nvidia Shield Portable, Android işletim sistemli bir ürün. Üzerinde dahili ekrana sahip olan bu konsol, kendi kontrolcüsüne sahip. 5 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlük sunan bu ekran, kontrolcünün üzerine katlanabiliyor. Nvidia, Shield Portable için “taşınabilir ve güçlü” vurgusu yapıyor.



Ancak bu diğer Nvidia ürün ve hizmetleri ile bağımsız bir konsol değil. Nvidia Grid ve Nvidia GameStream özellikleri ile uyumlu olması sebebiyle oyun oynarken yayın yapabiliyor veya uyumlu Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarınızla görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Kendine özel kılıf ve aksesuarlarıyla Nvidia Shield Portable kendi alanında rakipsiz bir oyun konsolu diyebiliriz.



Dört çekirdekli Nvidia Tegra yongasından güç alan mobil oyun konsolu, 2 GB RAM, 2.4 GHz ve 5.0 GHz Wi-fi, 3 açılı ivme ölçer, 16 GB depolama alanı, mini-HDMI çıkışı, Bluetooth 4.0 LE gibi teknik özelliklere sahip.



Nvidia Shield Tablet K1



Shield ailesinin ikinci ürünü ise bir oyuncu tableti. Benzer şekilde Android işletim sisteminden güç alan bu tablet, oyunculara özel olarak üretiliyor. Benzer şekilde burada da GeForce Now özelliği bulunuyor ve ekran görüntünüzü yayın yapabiliyorsunuz. Tablet K1, Shield Portable oyun konsoluna göre daha üst düzey teknik özelliklere sahip.



Yeni nesil Nvidia Tegra K1 yongası (ARM Cortex A15 mimarisinde) 2.2 GHz hızında çalışıyor ve dört çekirdekli. GPU tarafında ise Nvidia Kepler mimarisi 192 grafik çekirdeği ile bu cihazın performansının bel kemiğini oluşturuyor. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 inç büyüklükte ve 1920 x 1080 çözünürlükte Full HD ekran, 802.11n Wi-fi, Bluetooth 4.0 LE, GPS, mini-HDMI çıkışı, hafıza kartı yuvası gibi özellikler bu tabletin öne çıkan detayları arasında.



Tableti tek başına satın alıp, standart bir Android cihaz şeklinde kullanabileceğiniz gibi Shield Controller isimli oyun kumandasını satın alarak da oyun deneyiminizi artırabiliyorsunuz.



Nvidia Shield Android TV



Shield ailesinin en güncel üyesi Android TV olarak karşımızda. “En iyi Android TV kutusu” olarak bahsedilen ürün kısa bir süre önce duyuruldu. Shield Controller ve Shield Remote gibi aksesuarlar ile birlikte kullanılan ürün, oturma odanıza eğlence getirmeye hazır. 4K video oynatabilen Android TV, Netflix isimli popüler video içerik servisiyle de uyumlu. Oyun, film ve dizi gibi neredeyse tüm multimedya içerik türlerini bu ürün ile tek bir kutuda toplamak mümkün.



Nvidia Shield Android TV, Nvidia Tegra X1 yongasına ve 256 çekirdekli bir grafik işlem birimine sahip. 3 GB RAM ile çoğu işlem için yeterli. Android 5.1 Lollipop ile kutusundan çıkan ürün 7.1 ve 5.1 ses sistemlerini, 24-bit/192 khz yüksek kaliteli sesi destekliyor. Video deneyimini artırmak için Gigabit Ethernet portu ihmal edilmemiş. 802.11ac Wi-fi, Bluetooth 4.1 BLE, Dolby TrueHD bu sihirli kutunun detayları arasında.











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