

Ekonomik pazara yönelik atılımlar yapan Nvidia, bu sefer GeForce GT 1030 ile piyasaya hamle yapmaya hazırlanıyor.



Ekran kartı pazarında sadece üst seviye için değil ekonomik kullanıcı bölümünde de son günlerde AMD ve Nvidia arasında ciddi rekabet yaşanıyor. Bu rekabete karşılık vermek isteyen teknoloji devi Nvidia GeForce GT 1030 ile hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Rakip olarak ise AMD Radeon RX 550 ve 560 ekran kartlarını kendine hedef koymuş durumda.



Yeni tasarlanan bu kart entegre grafik birimlerinden daha iyi bir performansı daha uygun fiyata almak isteyen kullanıcılar için üretilmiş bulunuyor. GP108 grafik birimi üzerinde şekillenen bu kart, Pascal mimarisinin en güçsüz çekirdeğine sahip olarak geliyor. CUDA çekirdeği olarak 384 gibi bir rakam gözümüze çarpan detaylara arasında gözüküyor. Bunun yanında 30W ısıl tasarım gücü bulunan kart da 1227MHz taban hızı ve 1468MHz aşırtılmış hız ile de kullanıcılara tatmin edici bir performans sunuyor. 2GB GDDR5 bellek bulunduran ürün, 3000MHz hızında çalışıyor ve 64-bit veri yolu sayesinde 48GB/s bant genişliğine çıkabiliyor. Çıkış olarak ise bir tane DVI ve HDMI 2.0 portuna sahip olarak geliyor.



Bu ekran kartına sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 69 dolar fiyat ile karşı karşıya kalacaklar.



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