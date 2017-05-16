NUTUK DAĞITAN BELEDİYE VATANDAŞI SUSUZ BIRAKTI
İzmirli vatandaşlara 50 bin Nutuk dağıtarak rekor denemesi yapan Buca Belediyesi, suyu akmayan vatandaşlara yardım etmiyor.
İzmir'in 3 ilçesinde 3 gün boyunca susuz kalacak vatandaşlar, durumdan şikayetçi.
Halkın sorunlarını çözemeyen CHP'li belediyeler, açıklama yapmaktan kaçınıyor.
SUSUZ KALDILAR
Su sorununu çözemeyen belediyelerden biri olan Buca Belediyesi, son olarak dağıttığı Nutuk'larla gündeme gelmişti.
kaynak:ensonhaber
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