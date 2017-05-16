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nutuk dağıtan belediye vatandaşı susuz bıraktı

NUTUK DAĞITAN BELEDİYE VATANDAŞI SUSUZ BIRAKTI

İzmirli vatandaşlara 50 bin Nutuk dağıtarak rekor denemesi yapan Buca Belediyesi, suyu akmayan vatandaşlara yardım etmiyor.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 12:01
Puan Ver : Nutuk Dağıtan Belediye Vatandaşı Susuz Bıraktı(6/10)3


İzmir'in 3 ilçesinde 3 gün boyunca susuz kalacak vatandaşlar, durumdan şikayetçi.



Halkın sorunlarını çözemeyen CHP'li belediyeler, açıklama yapmaktan kaçınıyor.





SUSUZ KALDILAR



Su sorununu çözemeyen belediyelerden biri olan Buca Belediyesi, son olarak dağıttığı Nutuk'larla gündeme gelmişti.



 



kaynak:ensonhaber








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