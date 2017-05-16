İzmirli vatandaşlara 50 bin Nutuk dağıtarak rekor denemesi yapan Buca Belediyesi, suyu akmayan vatandaşlara yardım etmiyor.



İzmir'in 3 ilçesinde 3 gün boyunca susuz kalacak vatandaşlar, durumdan şikayetçi.







Halkın sorunlarını çözemeyen CHP'li belediyeler, açıklama yapmaktan kaçınıyor.







SUSUZ KALDILAR







Su sorununu çözemeyen belediyelerden biri olan Buca Belediyesi, son olarak dağıttığı Nutuk'larla gündeme gelmişti.







kaynak:ensonhaber