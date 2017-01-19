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nutella üreticisi ferrero grubu iddialara cevap verdi

NUTELLA ÜRETİCİSİ FERRERO GRUBU İDDİALARA CEVAP VERDİ

Nutella'nın üreticisi Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, palm yağı iddialarıyla ilgili olarak, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur" açıklaması yaptı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 15:55
Puan Ver : Nutella Üreticisi Ferrero Grubu İddialara Cevap Verdi(5/10)2


Nutella'nın üreticisi Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, palm yağı iddialarıyla ilgili olarak, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur" açıklaması yaptı. Gümüşlüoğlu, "Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Ferrero Grubu, çikolata ve fındık karışımından oluşan ezme markası Nutella'ya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi.



Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) Mayıs 2016'da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta "Nutella" olmak ürünleri hakkında ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.



Nutella'yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle ürünü yiyebileceklerini belirten Gümüşlüoğlu, "Tüketicilerimiz güvenle Nutella yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için ürünü en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretiyoruz. Nutella, İtalya ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini korumaktadır. EFSA'nın açıklamaları tüm bitkisel yağları kapsamaktadır. Nutella'ya yönelik hiçbir iddia olmadığı gibi, EFSA'nın parametrelerinin yaygınlaştırılması için tam destek vermekteyiz." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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