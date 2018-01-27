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Nutella İndirimi Fransa'da İzdihama Neden Oldu

NUTELLA İNDİRİMİ FRANSA'DA İZDİHAMA NEDEN OLDU

Fransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına ve alışverişçiler arasında büyük kavgalar çıkmasına neden oldu.

Tarih : 27 Ocak 2018, 09:40
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Intermarché süpermarketler zinciri, tüm şubelerinde Nutella'da yüzde 70 indirime gittiğini duyurdu. 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düştü. Ancak süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

"HAYVANLAR GİBİ SALDIRDILAR"

Fransız basınına konuşan bir kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.

Fransa'nın merkezindeki bir Intermarché çalışanı yerel gazete Le Progres'e konuşurken yaşanlanları "Müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kaktılar" sözleriyle anlattı.

STOKLAR 15 DAKİKADA TÜKENDİ

Le Progres'in haberinde "Marketteki Nutella stokları 15 dakikada tükendi. Müşteriler de mor gözlerle süpermarketi terk etti" dendi.

"SOKAK İSYANI"

Gün boyunca Fransa'nın farklı kentlerinden benzer haberler geldi, bazı kentlerde yaşananlar "sokak isyanı" olarak nitelendi.

Dünya genelinde yılda 365 milyon ton Nutella, 160 farklı ülkede tüketiliyor. 1940'larda Ferrero ailesi tarafından İtalya'nın Piedmont bölgesinde ortaya çıkarılan Nutella, fındık aromasıyla şöhrete kavuşmuştu.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Ferrero şirketinden de Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama geldi. Şirket, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti ve indirim kampanyası kararının süpermarket zinciri tarafından tek taraflı biçimde alındığını da vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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