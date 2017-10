Sosyete kasabı Nusret, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine tüm ilgileri üzerine çekip, iştah kabartmayı başardı.

Etle adeta sanat yapan Nusret, son paylaştığı videoyla döner yapmaktaki maharetini gözler önüne serdi.

EFSANELEŞEN HAREKETİYLE DÖNERİNİ TUZLADI

Büyük bir et parçasını, kendine has üslubuyla ince dilimlere ayıran Nusret, daha sonra et parçalarını döner çubuğuna itinayla dizdi. Ardından dönerine bıçakla şekil verip pişirmeye başladı. Ve son olarak kendisiyle özdeşleşen hareketiyle dönerine tuz döktü.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Dönerdeki maharetini videoya alan Nusret, çekilen görüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle "Belki bir gün size de döner" notuyla paylaştı.

Kaynak: haberinburada