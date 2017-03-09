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nusret'in yeni numarası: hongi

NUSRET'İN YENİ NUMARASI: HONGİ

Tuz dökme hareketiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, yeni bir akım başlattı. Ünlü işletmeci, müşterilerini “hongi” selamıyla karşılamaya başladı.

Tarih : 09 Mart 2017, 09:38
Puan Ver : Nusret'in Yeni Numarası: Hongi(6/10)6



Önceki gün mekâna gelen bir Arap müşterisinin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Gökçe, Maori kabilesinde lidere saygı gösterisi olarak burnu ve alnı birbirine değdirerek yapılan selamlaşmayla objektiflere poz verdi.



Reklam teklifleri aldığı konuşulan Gökçe, “Teklifleri değerlendireceğim. Daha karar vermiş değilim. Yakında öğrenirsiniz” açıklaması yaptı.



 



kaynak:habertürk









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