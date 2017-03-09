NUSRET'İN YENİ NUMARASI: HONGİ
Tuz dökme hareketiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, yeni bir akım başlattı. Ünlü işletmeci, müşterilerini “hongi” selamıyla karşılamaya başladı.
Önceki gün mekâna gelen bir Arap müşterisinin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Gökçe, Maori kabilesinde lidere saygı gösterisi olarak burnu ve alnı birbirine değdirerek yapılan selamlaşmayla objektiflere poz verdi.
Reklam teklifleri aldığı konuşulan Gökçe, “Teklifleri değerlendireceğim. Daha karar vermiş değilim. Yakında öğrenirsiniz” açıklaması yaptı.
kaynak:habertürk
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