

Önceki gün mekâna gelen bir Arap müşterisinin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Gökçe, Maori kabilesinde lidere saygı gösterisi olarak burnu ve alnı birbirine değdirerek yapılan selamlaşmayla objektiflere poz verdi.



Reklam teklifleri aldığı konuşulan Gökçe, “Teklifleri değerlendireceğim. Daha karar vermiş değilim. Yakında öğrenirsiniz” açıklaması yaptı.







kaynak:habertürk