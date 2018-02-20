NUSRET'İN ETE TUZ ATMA HAREKETİ ÇALINTI ÇIKTI!
Dünyada fenomen hale gelen ünlü kasap Nusret Gökçe'nin ete tuz atma hareketi çalıntı çıktı. Meğer, yıllar önce Julie&Julia filiminde aynı hareket yapılmış.
Ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin tüm dünyada popüler olan tuzlama hareketinin 'aşırma' olduğu iddia edildi. Restaurant zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin dünya çapında ses getiren "tuzlama" hareketinin Meryl Streep'in rol aldığı Julie & Julia isimli filmde yapıldığı ortaya çıktı.
2009 YAPIMI FİLMDEN ALINTIYMIŞ
Gazeteci Hasan Erşan, Nusret'in yaptığı ve fenomen olan tuzlama hareketini seyrettiği 2009 yılı yapımı bir filmde görünce iki görüntüyü açıp izledi. Nusret'in ünlü tuzlama hareketi 2009 yılında çekilen başrollerinde Oscar ödüllü ünlü oyuncu Meryl Streep ile genç yeteneklerden Amy Adams'ın oynadığı, Julie&Julia filmindeki sahnenin adeta kopyası.
İşte o hareket:
(Kaynak: Medyaradar)
Kaynak: haberinburada
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