NUSRET'İN BEBEKLER İÇİN YAPILAN KOMİK KOSTÜMÜ, AMAZON'DA SATIŞA ÇIKARILDI
Sosyete kasabı Nusret'in bebekler için kostümü yapıldı. Ünlü tuz dökme hareketini taklit eden komik kostüm alışveriş sitesi Amazon'da satışa çıkarıldı.
Dünyaca ünlü online perakende devi Amazon'da ünlü isimlerin bebekler için yapılan kostümleri satışa çıkarıldı.
NUSRET'İN KOSTÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Kostümler arasında en çok ilgiyi ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Nusret Gökçe, namıdiğer Sosyete Kasabı Nusret'in kostümleri görüyor. Nusret'in kostümü 45 dolara yani yaklaşık 160 liraya alıcı buluyor.NUSRET'E OLAN İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
Tuz dökme hareketiyle sosyal medyada büyük ilgi toplayan ve dünyada fenomen haline gelen Nusret'in daha önce de emoji'si yapılmıştı. Kostümünün de yapılması Nusret'e olan ilginin dünya genelinde azalmadığını, aksine artarak devam ettiğini bir kez daha gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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