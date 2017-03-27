NUSRET'İ GÖRMEK ARTIK BİRAZ HAYAL!
Tuz serpme hareketi ile fenomen olan sosyetik etçi Nusret Gökçe, ilk sinema filmi için Kolombiya'ya gitti.
Özellikle bu tuz dökme olayından sonra daha çok sıraya giriyor insanlar Nusret'i görmek için ama biraz hayal artık. Çünkü kendisi şu sıralar Kolombiya'da film çekiyor. Meşhur artık Nusret ve sinema filmlerinde oynamaya başladı.
kaynak:milliyet
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