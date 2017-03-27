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nusret'i görmek artık biraz hayal!

NUSRET'İ GÖRMEK ARTIK BİRAZ HAYAL!

Tuz serpme hareketi ile fenomen olan sosyetik etçi Nusret Gökçe, ilk sinema filmi için Kolombiya'ya gitti.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:31
Puan Ver : Nusret'i Görmek Artık Biraz Hayal!(8/10)7


Özellikle bu tuz dökme olayından sonra daha çok sıraya giriyor insanlar Nusret'i görmek için ama biraz hayal artık. Çünkü kendisi şu sıralar Kolombiya'da film çekiyor. Meşhur artık Nusret ve sinema filmlerinde oynamaya başladı.



 



kaynak:milliyet








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