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nusret'e : şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum!

NUSRET'E : ŞOVU SAPKIN VE AHLAKSIZ BULUYORUM!

Şovmen Okan Bayülgen'den tuzlama hareketiyle dünya çapında ünlü olan Nurset'e ağır eleştiri...

Tarih : 28 Nisan 2017, 17:46
Puan Ver : Nusret'e : Şovu Sapkın Ve Ahlaksız Buluyorum!(10/10)8


Nusret'in videolarını çocukların da izlediğini belirten Bayügen



"Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama,İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor...



Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum.Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de,reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor



Neyse... Sıkmayın canınızı. Hadi size afiyet olsun!" dedi.



 



kaynak:sabah








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