Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

'nusret şöhret için 2 milyon dolar ödedi' iddiası!

'NUSRET ŞÖHRET İÇİN 2 MİLYON DOLAR ÖDEDİ' İDDİASI!

'Tuzlama' (saltbea) hareketiyle fenomen olan Nusret'in, şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : 'nusret Şöhret İçin 2 Milyon Dolar Ödedi' İddiası!(9/10)11


Sosyete etçici Nusret'in, tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için Amerikalı bir ajansla anlaştığı öğrenildi.



Uçankuş'un haberine göre; dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret, PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadı. Ünlü etçinin, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin 'Narcos' dizisinde rol alması için ciddi ödemeler yaptı.



İtalyan oyuncu Marco Borriello, ünlü şarkıcı Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular hakan çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal'de forma giyen Welbeck, Lyon'un yıldızı Doria ve daha birçok kişinin de tuzlama hareketi yapma karşılığında Nusret'ten ücret aldığı öne sürüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Nusret  Şöhret  İçin  2  Milyon  Dolar  Ödedi    İddiası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER