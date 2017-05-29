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nusret, 2 milyon dolara zorlu center residence'dan ev aldı

NUSRET, 2 MİLYON DOLARA ZORLU CENTER RESİDENCE'DAN EV ALDI

Nusret Gökçe, modaya uydu ve geçen ay İstanbul'un en gözde yeri Zorlu Center Residence'dan ev aldığı öğrenildi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:08
Puan Ver : Nusret, 2 Milyon Dolara Zorlu Center Residence'dan Ev Aldı(7/10)7


Nusret Gökçe, modaya uydu ve geçen ay İstanbul'un en gözde yeri Zorlu Center Residence'dan  ev aldığı öğrenildi.



Böylece Nusret; böylece Osman Çarmıklı'dan Adnan Şen'e, Seda Sayan'dan Beyazıt Öztürk'e, Orhan Gencebay'dan Mehmet Ali Erbil'e ve Cem Yılmaz'a kadar birçok ünlüye komşu oldu.

 

14'ÜNCÜ KATTAKİ DAİRE180 METREKARE



180 metrekarelik dairenin fiyatı, yaklaşık 2 milyon dolar. Şu anda evin dekorasyon işleriyle uğraşan Nusret'in birkaç ay içinde yeni yuvasına taşınacağı iddia ediliyor.



 



kaynak:posta








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