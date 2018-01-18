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Nusr-Et Halka Arz Oluyor
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Nusr-Et Halka Arz Oluyor

NUSR-ET HALKA ARZ OLUYOR

Doğus Grubu'nun patronu Ferit Şahenk'in ünlü et restoran zinciri Nusr-Et'i halka arz edeceği iddia edildi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 18:10
Puan Ver : Nusr-Et Halka Arz Oluyor(9/10)5

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yaptığı tuz dökme hareketiyle Türkiye'de olduğu kadar, dünyada da oldukça ünlenen Nusret Gökçe'nin ortağı olduğu Nusr-Et restoranının halka arz edileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Nusret'in yanı sıra Zuma restoranının da halk arz edilmesi yönünde bir düşünce olduğüu belirtildi.

BORSA BAŞKANI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ yaptığı açıklamada Nusr-et'i borsaya davet etmişti. Karadağ şu açıklamada bulunmuştu:

Nusret küçücük bir işletme. Şu an başarılı bir şekilde gidiyor. Bir adım sonrasında da borsaya gelmek isterse gelebilir. Çünkü yeterli kurumsallık ölçeğini yakalamış olacak. Biz klasik Nusret, orada küçük bir işletmeyken onu borsa şirketi yapsak, yeterinden fazla da fon sağlasak bu başarıyı sağlayamazdı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nusr-Et  Halka  Arz  Oluyor    haber

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