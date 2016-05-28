O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nusaybin'in yüzde 80'i temizlendi

NUSAYBİN'İN YÜZDE 80'İ TEMİZLENDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, terörle mücadele operasyonlarının Şırnak il merkezinde yüzde 90, Nusaybin'de ise yüzde 80 oranında tamamlandığını bildirdi.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 09:46
Puan Ver : Nusaybin'in Yüzde 80'i Temizlendi(5/10)6


Orgeneral Mendi, Azerbaycan Milli Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda terörle mücadele konusundaki soruları yanıtladı.

Şırnak il merkezinde operasyonların yüzde 90 oranında tamamlandığı bilgisini veren Mendi, Mardin Nusaybin'de yüzde 80 tamamlandığını belirtti. Mendi, eğitimlerini tamamlayan yeni Jandarma timlerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade ederek, yaklaşık 2 bin jandarma özel harekat askerinin takviye edildiğini ifade etti. Orgeneral Mendi, jandarma özel harekat timlerine prim verilmesi için de İçişleri Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatıldığını söyledi.








Etiketler: Nusaybin  İn  Yüzde  80  İ  Temizlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER