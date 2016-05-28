

Orgeneral Mendi, Azerbaycan Milli Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda terörle mücadele konusundaki soruları yanıtladı.



Şırnak il merkezinde operasyonların yüzde 90 oranında tamamlandığı bilgisini veren Mendi, Mardin Nusaybin'de yüzde 80 tamamlandığını belirtti. Mendi, eğitimlerini tamamlayan yeni Jandarma timlerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade ederek, yaklaşık 2 bin jandarma özel harekat askerinin takviye edildiğini ifade etti. Orgeneral Mendi, jandarma özel harekat timlerine prim verilmesi için de İçişleri Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatıldığını söyledi.