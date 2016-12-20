NUSAYBİN'İN 2 MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon önçesi Akarsu ve Yavruköy mahallelerinde, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde aranan kişileri yakalamak amacıyla düzenleyeceği operasyon öncesi Akarsu ve Yavruköy mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Aralık 2016 Salı günü saat: 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Akarsu ve Yavruköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
kaynak:milliyet
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