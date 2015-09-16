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NUSAYBİN'DEN YÜREK YAKAN HABER!


Nusaybin'den yürek yakan haber!
Tarih : 16 Eylül 2015, 09:18
Puan Ver : Nusaybin'den Yürek Yakan Haber!(9/10)11


Nusaybin İlçesi'nin Üçyol Mevkii'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına terör örgütü PKK'lılar saat 23.40 sıralarında bombalı saldırı düzenledi. Zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılar yola tuzakladıkları tahrip gücü bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada zırhlı araçta bulunan biri komiser 3 polis şehit olurken, 1 polis memuru da ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 

Tahrip gücü yüksek bombanın infilak ettirilmesiyle birlikte çevredeki evlerde de büyük hasarlar meydana geldiği belirtildi. Saldırının ardından kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.








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