

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ve bir polis şehit oldu, biri ağır 9 güvenlik görevlisi yaralandı.







İlçede PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" sürüyor.



Müşterek operasyonda Yenişehir Mahallesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu bir asker olay yerinde şehit düştü, 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir polis memuru müdahaleye rağmen şehit oldu. Biri ağır yaralı olan 9 güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor.