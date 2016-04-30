

İlçede zırhlı araca roketatarlı saldırıda ise 2 polis ve bir asker yaralandı.







Nusaybin'in Abdülkadirpaşa, Fırat, Yenişehir, Dicle, Zeynalabidin ve Kışla mahallelerinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar 48'nci gününde devam etti. İlçenin Abdülkadir Paşa Mahallesi Kartopu sokağında bugün saat 07.00 sıralarında sokağa yerleştirilen bombaları imha etmeye çalışan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.







YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU







Çatışma sırasında PKK'lı teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte Yüzbaşı Alper Kalem ağır yaralandı. Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan bir süre önce birliğiyle ilçede görevlendirildiği öğrenilen Yüzbaşı Kalem, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.