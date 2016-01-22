

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece uluslararası İpek Yolunda polis sevis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9'u polis memuru 10 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. İpek yolunda dünden beri kapalı olması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.







4 METRE DERİNLİKTE VE 10 METRE GENİŞLİKTE ÇUKUR OLUŞTU







Nusaybin Uluslararası İpek Yolu üzeri Doğu tesisleri mevkiinde yol altından geçen menfeze konulan bomba dün gece polis servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 9'u polis memuru 10 kişi yaralanmıştı. Patlamadan sonra çatışma çıktı. Gündüz patlamanın şiddetiyle İpek yolunda yaklaşık 4 metre derinlikte ve 10 metre genişlikte çukur oluştu. Dün geceden beri yolun kapalı olması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Yolun Cizre'den Nusaybin istikametine giden araçlar bozulan yolun kenarından zorlukla geçebildi.



