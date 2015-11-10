O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nusaybin'deki hendekler yaşamı felç etti

NUSAYBİN'DEKİ HENDEKLER YAŞAMI FELÇ ETTİ

Mağduriyet yaşayan ve terör saldırılarından rahatsızlık duyan bazı aileler, evlerini terk etmek zorunda kalıyor

Tarih : 10 Kasım 2015, 17:20
Puan Ver : Nusaybin'deki Hendekler Yaşamı Felç Etti(9.2/10)10


Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan 200'ü aşkın hendek, kurulan barikatlar ve güvenlik güçlerine karşı kamufle amaçlı asılan brandalar, yaşamı adeta felç etti.

İlçede Abdulkadir Paşa, Yenişehir, Fırat ve Dicle mahallelerinde PKK'lı teröristlerce kazılan hendek ve kurulan barikatlar, vatandaşların günlük yaşamını sekteye uğrattı.

Söz konusu mahallelerde cadde ve sokaklarda araç giriş çıkışları yapılamıyor, çöpler düzenli bir şekilde toplanamıyor, ambulanslar hasta alamıyor.

Olası terör saldırılarından endişe duyan aileler, çocuklarını kendileri okula götürüyor.

Mahalle sakinleri, hendek ve barikatlarla ulaşıma kapatılan cadde ve sokaklara yangın veya acil vaka olması halinde itfaiye ve ambulans araçlarının geçiş yapamayacak olmasından tedirgin.

Bazı aileler, yaşlı hastalarını ulaşım sıkıntısı nedeniyle hastaneye götüremiyor.

Vatandaşlar, yaşamlarını hiçe sayan, eylemlerini mahalle ve sokaklara taşıyarak kendilerini mağdur eden teröristlere tepkili.

- Mahallelerde göç başladı

Hendek ve barikatların bulunduğu mahallelerde teröristlerin saldırılarından ve sivillere baskılarından rahatsızlık duyan çok sayıda vatandaş, evini terk etmek zorunda kaldı.

Bazı aileler, yanlarına aldıkları bazı eşyalarla ilçede daha güvenli mahallelerde yaşayan yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise ilçe dışına göç etti.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilçenin teröristlerden temizlenmesi, yaşamı akamete uğratan barikat ve hendeklerin kaldırılması için güvenlik güçlerince yasal çerçevede operasyonlar gerçekleştiriliyor.

 








Etiketler: Nusaybin  Deki  Hendekler  Yaşamı  Felç  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER