

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan 200'ü aşkın hendek, kurulan barikatlar ve güvenlik güçlerine karşı kamufle amaçlı asılan brandalar, yaşamı adeta felç etti.



İlçede Abdulkadir Paşa, Yenişehir, Fırat ve Dicle mahallelerinde PKK'lı teröristlerce kazılan hendek ve kurulan barikatlar, vatandaşların günlük yaşamını sekteye uğrattı.



Söz konusu mahallelerde cadde ve sokaklarda araç giriş çıkışları yapılamıyor, çöpler düzenli bir şekilde toplanamıyor, ambulanslar hasta alamıyor.



Olası terör saldırılarından endişe duyan aileler, çocuklarını kendileri okula götürüyor.



Mahalle sakinleri, hendek ve barikatlarla ulaşıma kapatılan cadde ve sokaklara yangın veya acil vaka olması halinde itfaiye ve ambulans araçlarının geçiş yapamayacak olmasından tedirgin.



Bazı aileler, yaşlı hastalarını ulaşım sıkıntısı nedeniyle hastaneye götüremiyor.



Vatandaşlar, yaşamlarını hiçe sayan, eylemlerini mahalle ve sokaklara taşıyarak kendilerini mağdur eden teröristlere tepkili.



- Mahallelerde göç başladı



Hendek ve barikatların bulunduğu mahallelerde teröristlerin saldırılarından ve sivillere baskılarından rahatsızlık duyan çok sayıda vatandaş, evini terk etmek zorunda kaldı.



Bazı aileler, yanlarına aldıkları bazı eşyalarla ilçede daha güvenli mahallelerde yaşayan yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise ilçe dışına göç etti.



Vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilçenin teröristlerden temizlenmesi, yaşamı akamete uğratan barikat ve hendeklerin kaldırılması için güvenlik güçlerince yasal çerçevede operasyonlar gerçekleştiriliyor.



