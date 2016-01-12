

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.







Edinilen bilgiye göre, Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzeri Kılıç Sokak başına PKK'liler tarafından bırakılan bomba sabah saat 06.10 sıralarında polis zırhlı aracı geçişi sırasında patlatıldı. Ölen veya yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana geldi.







Patlamada yakında bulunan bazı iş yerleri harabeye dönerken patlamanın meydana geldiği bölgenin yüz metre çevresinde bulunan iş yerleri, ev ve otomobillerin camları ve kapıları kırıldı.